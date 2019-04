Reforçamos relações com Japão e comércio bilateral deve crescer, diz Juncker

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, afirmou em comunicado que a União Europeia e o Japão têm fortalecido laços bilaterais, com a implementação de dois acordos concluídos no ano passado, o que levou as relações políticas e econômicas “para um outro patamar”.

Juncker qualificou o novo acordo de parceria econômica como “um marco para o comércio global”. A vasta maioria do 1 bilhão de euros em tarifas pagas anualmente por companhias da UE que exportam para o Japão e vice-versa tem sido removida, segundo ele. “Isso ajudará o comércio entre nós a crescer em até quase 36 bilhões de euros”, afirmou a autoridade.