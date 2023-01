Refinarias da Petrobras estão seguras, diz Prates

O senador Jean Paul Prates (PT-RN), indicado para ser o novo presidente da Petrobras, disse que, por enquanto, as refinarias da Petrobras estão seguras. De acordo com ele, a estatal está em contato com secretarias de segurança dos Estados onde há presença da empresa para evitar um possível bloqueio e consequente desabastecimento.

Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 9, Prates confirmou que houve tentativa de bloquear refinarias da Petrobras para gerar desabastecimento de combustíveis.

Contudo, ele tranquilizou: “Está tudo seguro, pelo menos por enquanto, em refinarias da Petrobras.”