Redução de balanço de ativos deve acontecer após início de alta de juros, diz Fed

O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) anunciou nesta quarta-feira, 26, sua intenção de começar a reduzir o balanço de ativos após o início do ciclo de altas do juro básico. Em comunicado, o Fomc disse pretender reduzir o balanço de ativos ao longo do tempo “de forma previsível”, principalmente ajustando os valores reinvestidos de pagamentos recebidos de ativos mantidos na Conta de Mercado Aberto do Sistema (Soma, na sigla em inglês).

Ao longo do tempo, o Comitê informou pretender manter uma carteira de títulos em montantes necessários para implementar a política monetária de forma “eficiente e eficaz” em seu amplo regime de reservas.

No longo prazo, a intenção é manter títulos do Tesouro especialmente na Soma, “minimizando o efeito das participações do Federal Reserve na alocação de crédito entre setores da economia”, diz comunicado.

O dirigentes garantiram estar preparados para fazer qualquer ajuste necessário e reforçaram seu compromisso com a meta de máximo emprego e estabilidade de preços.