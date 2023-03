Rede D’Or tem lucro líquido de R$ 282,5 mi no 4º trimestre, queda de 32,7%

A Rede D’OR reportou lucro líquido de R$ 282,5 milhões no quarto trimestre de 2022, queda de 32,7% na comparação com igual período do ano imediatamente anterior, quando chegou a R$ 419,5 milhões. Segundo a companhia, os resultados ainda não contemplam o consolidado com SulAmérica, uma vez que a incorporação foi concluída em 23 de dezembro.

De outubro a dezembro do ano passado, o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de R$ 1,216 bilhão, recuo anual de 3,6%. A margem Ebitda atingiu 21,1% contra 24,6% na mesma base de comparação, 3,4 p.p menor. Sob a base ajustada, o Ebitda chegou a R$ 1,353 bilhão, um aumento de 5,3% ante o registrado no quarto trimestre de 2021.

A receita líquida de Rede D’Or no último trimestre de 2022 foi de R$ 5,751 bilhões, um avanço de 12% frente ao mesmo período do ano anterior.

O resultado financeiro ficou negativo em R$ 701,5 milhões no intervalo, apresentando piora de 51,5% quando comparado ao quarto trimestre de 2021. Segundo a companhia, a piora no indicador está relacionada “à elevação das taxas de juros, em especial o CDI, que encerrou em 3,25% (vs. 1,84% no quarto trimestre de 2021 e 3,31% no terceiro trimestre de 2022), e ao aumento do endividamento médio”.

Ao final do quarto trimestre de 2022, o saldo consolidado da dívida bruta da companhia era de R$ 32,572 bilhões, registrando expansão de 13,5% frente a setembro devido, principalmente, à incorporação da SulAmérica, cujo saldo de dívida bruta foi de R$ 2,770 bilhões ao final do período. No encerramento do ano, a dívida líquida estava em R$14,671 bilhões, apresentando avanço de 15,8% frente a dezembro de 2021.

Já o índice de alavancagem medido pela relação dívida líquida/Ebitda atingiu 2,8x, ficando estável ante o trimestre anterior. Na comparação anual, o indicador atual apresentou alta frente aos 2,6x registrados no quarto trimestre de 2021.