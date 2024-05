Recuperação do RS dá possibilidade de economia crescer mais, afirma Lula

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta segunda-feira, 20, que o processo de recuperação do Rio Grande do Sul poderá fazer a economia brasileira “crescer mais ainda”. Ele deu a declaração em solenidade com ministros e representantes da indústria siderúrgica no Palácio do Planalto.

“Em vez de ficar lamentando, temos que pensar em como vamos recuperar o Rio Grande do Sul”, disse Lula.

O Estado está sendo atingido por uma série de enchentes que causa destruição de infraestrutura e já matou ao menos 157 pessoas.