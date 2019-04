Receita: reforma tributária exigirá menos esforço do contribuinte

O secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra, reforçou, durante evento em Brasília, que fará a reforma tributária. “Vamos simplificar o sistema de impostos, vamos criar uma estrutura que exija menos esforço do contribuinte”, disse Cintra. “Faremos uma reforma tributária que traga recursos para base e reduza os desperdícios.”

Cintra citou ainda outras iniciativas, promovidas pela própria Receita Federal, com o objetivo de melhorar o sistema tributário. “Acabou de sair do forno a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Ela vai permitir que municípios sejam capazes de arrecadar tributos com base na exploração dos serviços”, pontuou.

O secretário participa da Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, conhecida como Marcha dos Prefeitos.