Reajuste tarifário da Eletroacre é suspenso por decisão judicial, diz Aneel

Uma decisão judicial suspendeu o reajuste tarifário da Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre), atualmente controlada pelo grupo Energisa, informou na tarde desta terça-feira, 8, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), sem fornecer outros detalhes. A distribuidora, que era operada pela Eletrobras até o ano passado, quando foi privatizada, atende 263 mil unidades consumidoras localizadas no estado do Acre.

O reajuste havia sido aprovado pela agência reguladora em dezembro. Na ocasião, o aumento foi estabelecido em 21,29%, na média.

O deságio observado no leilão de privatização da empresa influenciou o reajuste, determinando uma redução em 3,42 pontos porcentuais do índice tarifário, que originalmente seria de 24,71%.

Isso porque o desconto dado pela Energisa no certame incidiu no porcentual de perdas regulatórias não técnicas e nos custos operacionais referentes ao reajuste tarifário de 2017, levando a um índice final menor.