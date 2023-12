Querosene de aviação vai cair 9,8% em 1º de janeiro, ou menos R$ 0,40/litro, diz Prates

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, antecipou em uma rede social que o preço do querosene de aviação (QAV) vai cair 9,8% no dia 1º de janeiro de 2024, ou menos R$ 0,40 por litro. Segundo o executivo, no acumulado dos últimos 13 meses (2023 mais janeiro de 2024), o preço do combustível já caiu 27,5%, ou menos R$ 1,40 por litro. Prates informou ainda que somente nos últimos três meses a Petrobras promoveu três reduções seguidas. Entre novembro de 2023 e janeiro de 2024 a queda foi de 17,1%, ou menos R$ 0,76 por litro. Somente em 2023, o combustível caiu 19,6%, ou R$ 1,00 por litro. O preço do combustível da aviação é reajustado pela estatal todo primeiro dia do mês.