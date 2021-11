Queda no varejo é a mais acentuada para setembro em série iniciada em 2000

A queda de 1,3% registrada pelo varejo em setembro ante agosto foi a mais acentuada para o mês dentro da série histórica da Pesquisa Mensal de Comércio, iniciada em 2000 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado sucede uma retração de 4,3% registrada em agosto.

Nos dois meses seguidos de quedas, o varejo acumulou uma perda de 5,6%.

O resultado das vendas no varejo em setembro ante agosto, na série com ajuste sazonal, veio dentro do intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde uma queda de 2,0% a alta de 1,3%, mas ficou abaixo da mediana, que era negativa em 0,6%.

Na comparação com setembro de 2020, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram baixa de 5,5% em setembro de 2021. Nesse confronto, as projeções iam de uma queda de 6,4% a 1,5%, com mediana negativa de 4,0%.

As vendas do varejo restrito acumularam crescimento de 3,8% no ano e alta de 3,9% em 12 meses, conforme o IBGE.