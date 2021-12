Economia Queda do PIB agropecuário no 3º tri ante 2º tri é a maior desde 1º tri de 2012

O tombo de 8,0% no Produto Interno Bruto (PIB) da agropecuária no terceiro trimestre ante o segundo trimestre, informada nesta quinta-feira, 2, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi o pior desempenho nessa base de comparação desde o primeiro trimestre de 2012, quando houve queda de 19,6% sobre os três últimos meses de 2011.

A queda na comparação interanual, de 9,0%, também foi a maior desde o primeiro trimestre de 2012. Naquele trimestre, houve um tombo de 11,2% sobre os três primeiros meses de 2011.

Pela ótica da demanda, o tombo de 9,8% nas exportações no terceiro trimestre ante o segundo trimestre foi o maior da série histórica do PIB, iniciada em 1996.

Segundo o Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, isso se deveu a uma elevada base de comparação no segundo trimestre.

De abril a junho, as exportações haviam saltado 13,7% ante os três primeiros meses do ano. Foi a maior alta desde os 14,1% do terceiro trimestre de 2006 sobre o segundo trimestre daquele ano. Palis explicou que isso se deveu a um atraso nos embarques de soja, o que acabou concentrando as exportações do grão no segundo trimestre.

Ainda na ótica da demanda, mas na comparação interanual, a alta de 20,6% nas importações sobre o terceiro trimestre de 2020 é a maior desde o quarto trimestre de 2010, quando houve um salto de 24,5%.

Já o PIB de serviços registrou no terceiro trimestre uma sequência de cinco trimestres de alta sobre os períodos imediatamente anteriores, ao subir 1,1% sobre o segundo trimestre.