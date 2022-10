Queda do minério, balanço da Vale e eleições levam Ibovespa à queda

No último dia de pregão antes do segundo turno das eleições no Brasil, no domingo, o Ibovespa mantém postura defensiva, apesar da valorização das bolsas americanas. A disputa acirrada no pleito para presidente do Brasil faz com que os investidores ajustem suas carteiras, enquanto aguarda a definição. Além disso, o balanço fraco da Vale na esteira da desvalorização do minério de ferro na China, que aliás hoje fechou em queda de quase 5%, também pesa negativamente. O petróleo cedendo também prejudica Petrobras, que ainda acompanha o cenário eleitoral. O mercado espera o último debate eleitoral na noite de hoje na TV Globo.

Às 11h37, o índice Bovespa aprofundou a queda e renovava mínima a 113.362,69 pontos (-1,11%), com ações do setor metálico acelerando as perdas na esteira do balanço fraco da Vale, gerando expectativas de números ruins do segmento na temporada do terceiro trimestre. Vale caía 4,68%; CSN ON perdia 9,11%; Usiminas PNA cedia 6,52%; Gerdau PN cedia 5,94%. Já Petrobras recuava 1,09% (PN) e 2,06% (ON). Banco do Brasil recuava 1,17%.

“O minério está caindo de uma forma que o mercado não vê melhora no curto prazo”, diz André Luzbel, head de renda variável da SVN Investimentos. Além disso, ele acrescenta a cautela com a eleição no domingo para justificar o sinal divergente do índice Bovespa em relação a seus pares em Nova York.

Para Luzbel, o índice Bovespa pode apresentar maior volatilidade perto do fechamento por conta do compasso de espera da decisão eleitoral, no domingo. “Não dá para esperar muito, tem muita especulação, com muitos querendo mudar de posição e fazer algumas apostas. Porém, a sensação é de que muitos já se posicionaram, adotando uma postura neutra até que chegue a segunda-feira”, afirma o head da SVN.

O preço do minério de ferro mais negociado, para entrega em janeiro na Dalian Commodity Exchange da China, segue em forte queda de 4,87%, cotado a US$ 88,88 a tonelada. “O minério rompeu os US$ 90, que era um ponto importante, que era uma mínima de longo prazo. Isso preocupa, enquanto a política de covid zero continua e com o governo adotando um tom duro”, avalia Enrico Cozzolino, head de análise e sócio da Levante Investimentos,

Sobre o pleito eleitoral, Cozzolino avalia que independentemente do resultado, a expectativa é de uma variação grande do Ibovespa na segunda-feira. Além disso, o sobe-e-desce não está descartado. “Comprei a tese de um terceiro turno, e isso é volatilidade”, diz.

Ontem, a divulgação de uma Carta da equipe de campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva animou pontualmente o mercado local, mas logo passou, dada a falta de detalhamento sobre o compromisso do petista com “Responsabilidade Fiscal”.

Apesar da volatilidade, Bruno Takeo, analista da Ouro Preto Investimentos, acredita que o viés negativo permanecerá hoje. “Muitos investidores devem optar por proteção e isso significa vender Bolsa e comprar dólar, dada a indefinição eleitoral para presidente do Brasil. A campanha está super disputada, independentemente de pesquisas”, diz. O dólar subia 0,44%, a R$ 5,3315, às 11h32, após avançar a R$ 5,3830, na máxima intradia.

Lá fora, embora o balanço da Amazon tenha desagradado as bolsas americanas em um primeiro momento, parece fazer mais peso a expectativa de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) adotará uma postura menos agressiva no encontro de política monetária em dezembro.

As apostas monitoradas pelo CME Group mostram que a probabilidade de uma alta de 50 pontos-base (pb) nos juros básicos pelo Fed aumentou para a reunião da semana que vem. No entanto, as estimativas majoritárias ainda são de 75 pontos-base.

Hoje nos EUA, o PCE, índice de inflação predileto do Fed, foi informado e ficou em 0,3% em setembro ante agosto, enquanto o núcleo do indicador subiu 0,5% no mês passado em relação ao exterior, vindo como o esperado pelo mercado.

Sobre a Vale, o lucro foi de US$ 4,445 bilhões no terceiro trimestre deste ano. Já o

O Ebtida e as receitas da Vale continuaram encolhendo no terceiro trimestre de 2022, pressionados pelo recuo do minério de ferro.