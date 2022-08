Economia Quatro navios com mais de 161 mil t de milho e outros produtos deixam a Ucrânia

Um comboio de quatro navios, com carregamento de 161 mil toneladas de produtos alimentícios, partiu dos portos de Odessa, na Ucrânia, na manhã deste domingo, 7, segundo autoridades do país. A carga é composta por milho, óleo de girassol e outros produtos. Trata-se do segundo comboio a deixar a Ucrânia apenas nos últimos três dias.

A liberação das mercadorias ocorre após o acordo que Rússia e Ucrânia fizeram, separadamente, com a Organização das Nações Unidas (ONU).

A medida visa aliviar uma possível crise global de fome em meio a um aumento nos preços dos alimentos causado em parte pela invasão russa à Ucrânia.

Ao todo oito navios já partiram dos portos de Odessa. A ONU diz que “é a prova de que a negociação pode realmente funcionar”.