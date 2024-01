Quatro dicas para fazer renda extra em 2024

Segundo especialista, atualmente são várias alternativas para complementar a renda, com vantagens além do financeiro

Seja para quitar dívidas, atingir metas financeiras ou simplesmente proporcionar um fôlego extra ao orçamento, a obtenção de uma renda adicional é cada vez mais essencial. Um estudo realizado pelo Instituto Cidades Sustentáveis, em parceria com o Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica), mostra que, em 2023, 31% dos brasileiros precisaram atuar em alguma atividade além do seu emprego para complementar a sua renda. Em 2022, este percentual estava em 45%.

André Minucci, mentor de empresários, destaca a diversidade de caminhos para se obter uma renda adicional e enfatiza a importância de encontrar uma abordagem que se alinhe com a realidade de cada indivíduo.

De acordo com o especialista, além de proporcionar suporte financeiro, a renda extra desempenha um papel vital na gestão de despesas mensais, reduzindo a pressão financeira. A acumulação de poupanças e investimentos em renda fixa torna-se mais acessível, promovendo uma maior estabilidade financeira. Além disso, em momentos de instabilidade econômica, contar com uma fonte adicional de renda oferece um suporte valioso, podendo ser crucial diante de imprevistos como a perda do emprego.

“A importância de uma renda extra vai além do aspecto financeiro. Ela proporciona uma rede de segurança em meio a incertezas econômicas, permitindo a acumulação de recursos para investimentos futuros”, comenta Minucci.

A internet torna-se um aliado valioso na busca por renda extra. Diversos sites oferecem insights e experiências compartilhadas, permitindo que aspirantes a empreendedores aprendam com os sucessos e desafios de outros. Entretanto, é crucial cultivar dedicação, paciência e perseverança para prosperar no ambiente online, além de tomar precauções diante de possíveis golpes. Confira abaixo quatro dicas para fazer renda extra: