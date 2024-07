Quase 300 mil recorrem ao auxílio reconstrução no RS

O ministro-chefe da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, informou que o governo federal já pagou para 274 mil famílias gaúchas o auxílio reconstrução, após as enchentes que assolaram o Estado entre abril e maio. “Esses recursos vão ajudar para que as pessoas possam recomeçar”, disse Pimenta, durante discurso em cerimônia de entrega de máquinas agrícolas em Porto Alegre na sexta-feira.

As máquinas são provenientes de emendas parlamentares e liberadas pelo Ministério da Agricultura. No total, 34 municípios serão atendidos com os equipamentos.

Pimenta, que é gaúcho de Santa Maria, informou também que o governo federal autorizou o saque antecipado do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) pelos gaúchos, e que “mais de 1 milhão” deles já fizeram o saque. Citou, ainda, entre outras iniciativas, que o governo federal adiou por 36 meses o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul, que soma R$ 280 milhões por mês. “Estamos na segunda parcela, ou seja, já são R$ 560 milhões disponíveis que serão destinados ao fundo de reconstrução do Estado.”

Ele disse também que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não cobrará os juros da dívida, o que significará mais R$ 11 milhões para o fundo de reconstrução gaúcho.

O desastre climático afeta a economia de todo o País. A produção industrial brasileira recuou 0,9% em relação a abril, com perdas em 16 das 25 atividades investigadas, segundo a Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

