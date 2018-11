Quanto mais rápido aprovar reformas maior é a divisão dos recursos, diz Guedes

Os Estados e municípios poderão receber uma fatia maior de recursos repassados pela União “quanto mais rápida for a aprovação das reformas”, afirmou hoje o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele admitiu pela primeira vez que apoia a ideia de partilhar com os governos regionais os recursos que serão obtidos pela União com o leilão de petróleo do pré-sal após a revisão do contrato de cessão onerosa com a Petrobras. Guedes reconheceu que está em negociação a divisão por meio do Fundo Social do pré-sal.

“Eu acredito no pacto federativo e acho que tem que haver uma divisão”, disse, quanto perguntado se era a favor de dividir o dinheiro. Segundo o futuro ministro, a maior distribuição de recursos é um ponto central para sua gestão.

Até então, os únicos porta-vozes sobre as negociações para repartir os recursos com Estados e municípios eram o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), o senador Fernando Bezerra (MDB-PE), relator do projeto que destrava a venda das áreas do pré-sal, e os governadores.

Guedes esteve hoje na presidência da Comissão Mista de Orçamento (CMO), no Congresso Nacional, num primeiro encontro com os parlamentares que estão discutindo o Orçamento de 2019, o primeiro da próxima gestão. A reunião ocorre um dia após a própria CMO restringir o prazo para que Guedes e sua equipe proponham ajustes na peça orçamentária a fim de contemplar o novo arranjo de ministérios e órgãos que será adotado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro a partir de 1º de janeiro. Ele terá até o dia 28 de novembro para apresentar mudanças, quarta-feira da semana que vem.

O futuro ministro afirmou que ainda está conversando sobre o Orçamento e sobre qual é o processo de tramitação e mudanças. Parlamentares que participaram do encontro relataram que a equipe de Guedes ainda fará estudos para propor mudanças.

Cessão onerosa

Guedes disse ainda que sua equipe está conversando sobre os detalhes de como será feita a partilha dos recursos da cessão onerosa com Estados e municípios. A sugestão de divisão por meio do Fundo Social foi feita pelo atual ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, em reunião com Eunício e Guedes. Em entrevista ao Broadcast na sexta-feira (16), Guardia antecipou a proposta e disse que ela evita perdas de arrecadação para a União num momento em que a situação fiscal ainda é gravíssima, com déficit elevado.

Integrantes da equipe de transição reconhecem nos bastidores que o governo federal não pode perder muitos recursos, principalmente porque o objetivo é reduzir o déficit mais rapidamente. Por isso, segundo uma fonte, a opção do Fundo Social é vista como a melhor saída.

Crise

Guedes afirmou ainda que “todos os Estados estão enfrentando dificuldades” e citou que os municípios também enfrentam crise financeira. O futuro ministro indicou que eles poderão ter um alívio com a divisão dos recursos se houver aceleração nas reformas. “Quanto mais rápida for a aprovação das reformas, maior a divisão dos recursos”, disse.

Como antecipou o Broadcast, a atual equipe econômica já recomendou à equipe de transição que um novo socorro aos Estados – considerado inevitável – seja concedido apenas se houver compromisso e empenho dos governadores para ajudar a aprovar a reforma da Previdência.