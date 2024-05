Qual é o país mais rico do mundo? Veja os 10 primeiros de ranking que considera o PIB per capita

De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), o PIB per capita de Luxemburgo é de US$ 131,3 mil - Foto: Image by Djedj from Pixabay

O pequeno país europeu de Luxemburgo lidera o ranking de Produto Interno Bruto (PIB) per capita, índice que calcula o valor médio por habitante da riqueza e produção de um país. De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), o PIB per capita do país europeu é de US$ 131,3 mil.

O PIB per capita é o valor médio que cada habitante teria do total de riquezas de bens e serviços produzidos em um país. O indicador é normalmente usado para medir o padrão de vida e o nível de desenvolvimento econômico dos países e de determinadas regiões.

“O que pode explicar o fato de Luxemburgo estar no topo da lista é que o país tem ótimos índices de educação e de felicidade”, afirma o economista Marcelo Neri, diretor do FGV Social da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O PIB per capita não é aplicado para abordar a qualidade de vida de um país nem a desigualdade social – para estes casos, são utilizados o IDH e o Índice de Gini.

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida do progresso a longo prazo em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. A escala vai de 0 a 1, sendo que, quanto mais próximo o índice estiver de 1, melhor é a qualidade de vida naquela nação.

Já o Índice de Gini é um coeficiente que mede a concentração de renda. A medida estatística varia de 0 a 100. Quanto mais alto o número, maior é a desigualdade. Portanto, se a renda fosse distribuída com perfeita igualdade o índice seria zero. O cálculo é feito por meio de uma fórmula matemática que analisa a distribuição acumulada da renda em relação à distribuição acumulada da população que recebe essa renda.

Veja a seguir o ranking dos países mais ricos do mundo, usando como critério o PIB per capita, de acordo com dados do FMI.

Os 10 países mais ricos do mundo, segundo o PIB per capita