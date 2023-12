Quadro econômico e financeiro será decisivo para próximos passos, diz membro do BCE

Membro do conselho do Banco Central Europeu (BCE), Bostjan Vasle enfatizou que os próximos passos da instituição dependem do quadro econômico e financeiro adiante. Em comunicado publicado no site do BC da Eslovênia, presidido por ele, Vasle disse que a inflação continuará a desacelerar, e em 2025 e 2026 deve ficar em 2,1% e 1,9%, respectivamente.

Vasle mencionou projeções do BCE. Ele disse que o BC esloveno também divulgará projeções para o país, na próxima semana.

Ainda segundo o dirigente, o BCE pretende garantir que a política monetária esteja “em níveis restritivos o suficiente pelo tempo necessário” para a inflação retornar à meta de 2%.

O comunicado ainda menciona o fato de ontem o conselho do BCE ter decidido continuar com o processo de normalizar seu balanço.