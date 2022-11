Economia Putin está aberto a estender acordo do corredor de grãos com Ucrânia, diz Turquia

O presidente russo, Vladimir Putin, sinalizou estar aberto a uma extensão do acordo que permite a exportação de grãos da Ucrânia através do Mar Negro, que deve expirar no fim desta semana, disse o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Em uma coletiva de imprensa em uma cúpula de líderes do G20 em Bali, na Indonésia, Erdogan disse que as discussões com as partes envolvidas no acordo estão em andamento, mas Putin deu a ele “luz verde” em relação a uma extensão. “Sou da opinião de que terá continuidade”, disse, referindo-se à iniciativa. “É importante que esse processo continue para todo o mundo.”