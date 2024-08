PT: ‘Campos Neto asfixia Brasil e mantém 2ª maior taxa de juros do planeta’

O Partido dos Trabalhadores (PT) publicou nesta quarta-feira, 31, na rede social X, uma imagem dizendo que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, asfixia o Brasil e mantém a segunda maior taxa de juros do planeta. A postagem foi feita logo após o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidir manter a Selic em 10,50% ao ano em decisão unânime.

“Banco Central bolsonarista mantém taxa de juros abusiva, 10,5% ao ano, a segunda mais alta do mundo. Enquanto o desemprego cai, com o menor índice em 10 anos, Campos Neto continua sabotando o Brasil e nossa economia”, diz o PT na publicação.

Em nota no site, o partido afirma ainda que, após a decisão do Copom, o País continuará “submetido às rédeas do arrocho monetário”. Segundo a sigla, a justificativa do órgão para manter a Selic em 10,50% ignora o fato de que a inflação e as contas públicas seguem sob controle no Brasil. “Embora esperado pelo mercado, o congelamento da Selic impede a ampliação da atividade econômica e penaliza os trabalhadores em prol do rentismo financeiro”, enfatiza.