PSD anuncia apoio a projeto alternativo na Câmara

O PSD na Câmara se antecipou ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e declarou apoio a proposta alternativa de arcabouço fiscal protocolada pelo deputado Pedro Paulo (PSD-RJ), que agrada ao setor financeiro. O presidente nacional da sigla e secretário de Governo de São Paulo, Gilberto Kassab, e parlamentares do partido se reuniram nesta sexta, 24, em Aracaju (SE), para discutir o assunto.

O partido tem três ministérios na administração Lula, mas uma parte dos parlamentares, principalmente na Câmara, ainda resiste a aderir completamente à base governista no Congresso. “O que nos motivou é a preocupação que temos em relação à proposta que possa vir do governo que não contemple a rigidez necessária de medidas que preservem o equilíbrio fiscal ou conquistem o equilíbrio fiscal. Hoje, não temos nenhuma proposta.”

