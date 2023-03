Proposta para arcabouço fiscal já está no Planalto, afirma Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 15, que a proposta da equipe econômica para o novo arcabouço fiscal já está no Palácio do Planalto. Ele não confirmou, no entanto, se a minuta de projeto de lei complementar já passou pelas mãos do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Já está no Planalto”, respondeu aos jornalistas, ao retornar à sede da Pasta após acompanhar a posse do novo ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Jhonatan de Jesus.

Na terça-feira, Haddad disse que esperava apresentar ainda nesta semana o projeto de novo arcabouço ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, e ao próprio presidente Lula, que precisa dar aval à proposta.

A intenção de Haddad é tornar pública a modelagem de nova âncora fiscal antes da viagem presidencial à China, com embarque previsto para o dia 24 deste mês.