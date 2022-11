Propaganda enganosa e atraso na entrega lideram reclamações na Black Friday

Desde o início do monitoramento do Reclame Aqui, os consumidores já registraram 5.447 reclamações

A propaganda enganosa é o principal motivo de reclamações durante esta Black Friday, segundo o site Reclame Aqui. Entre os registros, 16,94% possuem essa motivação. O atraso na entrega também é um dos principais problemas, presente em 16,58% das reclamações.

O balanço considera os registros das 12 horas do dia 23 às 6 horas desta sexta-feira, 25, data oficial do evento.

Há também uma parcela dos consumidores que reclamam de produtos não recebidos (14,8%), problemas no estorno do valor (8,42%) e problemas na finalização da compra (5,49%).

No mesmo período de análise em 2021, foram recebidas 5.678 reclamações na Black Friday.

A pequena diferença nessas primeiras horas de evento, de 4%, pode ser explicada pelas atenções divididas com os jogos da Copa do Mundo, aponta o site.

Lojas

A empresa com mais reclamações no site até às 6 horas desta sexta-feira foi a Magazine Luiza, com 248 registros.

Em seguida estão Amazon, com 128, e Casas Bahia, com 113.

Shopee e Americanas estão em quarto e em quinto lugar das lojas com mais reclamações, com 93 e 91 registros, respectivamente.