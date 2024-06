Pronampe destinado a empresas do RS chega a R$ 1,042 bi em operações

A edição do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) voltada a empresas do Rio Grande do Sul atingiu R$ 1,042 bilhão em operações em poucas semanas. Os dados são do Fundo Garantidor de Operações (FGO), que fornece garantia aos créditos emprestados pelos bancos e que conta com recursos do Tesouro.

O maior operador da linha é o Banco do Brasil, com R$ 759,7 milhões distribuídos entre 6.665 operações. Em seguida vem a Caixa Econômica Federal, com R$ 267,3 milhões concedidos, e 2.223 operações. Até agora, foram atendidas 9.021 empresas, sendo que a maior parte, ou 5.991, são empresas de pequeno porte. As microempresas são 3.018.

Ainda de acordo com os dados do FGO, a maior parte das operações foi contratada em junho. Lançada em maio, a rodada do Pronampe é uma espécie de reedição do programa aberto no ano passado, quando o governo federal destinou uma linha de crédito às empresas afetadas pelas enchentes no Estado naquele período.

As chuvas e enchentes vistas em maio atingiram um número maior de cidades gaúchas, o que levou o governo a lançar um pacote de crédito maior.