Projetos de concessão de rodovias avançados preveem R$ 60 bi em investimentos

Projetos de concessão de rodovias em fase mais adiantada têm previsão de atrair cerca de R$ 60 bilhões em investimentos privados, estima o Ministério da Infraestrutura. A expectativa é a de que esses recursos sejam captados nos certames da BR-040/495, entre Rio e Minas, da BR-381, conhecida como ‘rodovia da morte’ pelo alto número de acidentes, e dos seis lotes de rodovias paranaenses, estruturados pelo governo federal.

Os números foram citados nesta quarta-feira, 31, pelo secretário-executivo adjunto da pasta, Alan de Oliveira Lopes, em congresso promovido em Brasília pela ABCR, associação que reúne as concessionárias de rodovias.

O ministério espera leiloar ainda neste ano os projetos da BR-381 e de dois dos seis lotes paranaenses. No caso do empreendimento em Minas, o projeto ainda não foi enviado ao Tribunal de Contas da União (TCU), que, por outro lado, já analisa os estudos para as rodovias no Paraná.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a ABCR estima que nos próximos cinco anos a malha concedida dobre em tamanho, que atualmente compreende 26 mil km.