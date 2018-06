Projeto de cessão onerosa é decisivo para recuperar economia do Rio, diz Maia

Candidato nas próximas eleições, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou em post nas redes sociais que a aprovação do projeto de cessão onerosa vai gerar mais 500 mil empregos no setor de petróleo do Estado do Rio de Janeiro.

O projeto altera a legislação que permitiu a cessão onerosa da área do pré-sal em 2010 e abre caminho para o leilão de exploração dos barris excedentes que existem na área. O projeto está na pauta desta quarta-feira do plenário da Câmara.

“A longo prazo, é um projeto decisivo para recuperar a economia do Estado”, disse Maia no Twitter.