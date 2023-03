Economia Projeção do BCE para inflação da zona do euro em 2023 passa de 6,3% para 5,3%

O Banco Central Europeu (BCE) diminuiu sua previsão para a taxa média da inflação anual para 2023 da zona do euro, em boletim econômico lançado nesta quinta-feira, 30. Especialistas do Eurosistema projetam agora que a inflação média do bloco irá se enfraquecer para 5,3% em 2023, ante previsão de 6,3% divulgada em janeiro.

Novas reduções na taxa média são previstas para 2024, a 2,9% (ante 3,4% anteriormente), e 2025, a 2,1% (ante 2,3%). A previsão é que a inflação na zona do euro chegue à meta de 2,0% ao ano no terceiro trimestre de 2025.

Já para o crescimento, as projeções de 2023 foram revisadas para uma média de 1,0%, ante 0,5% em relação à previsão anterior, “como resultado tanto da queda dos preços de energia quanto da maior resiliência da economia ao ambiente internacional desafiador”, indica o documento.

Para 2024 e 2025, as projeções são de expansão de 1,6%. As previsões para os anos anteriormente eram de crescimento de 1,3% e 1,4%, respectivamente.

Sobre as previsões da política monetária, o boletim ressalta que a inflação está “muito alta” há “muito tempo” e que o elevado nível de incerteza reforça a importância de uma abordagem dependente de dados.

O BCE adverte que as últimas previsões foram finalizadas no início de março, ou seja, antes dos recentes transtornos no setor bancário.

Falando sobre as turbulências globais das últimas semanas, o BC europeu avalia que elas “implicam incerteza adicional em torno das avaliações de base da inflação e do crescimento”.

Ainda, o boletim destaca que, mesmo antes dos desdobramentos mais recentes, a trajetória para a inflação já tinha sido revista para baixo, motivada por uma menor contribuição dos preços de energia na taxa do que era esperado.