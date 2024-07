Programa de transição energética em MG concentra R$ 58 bi em investimento, diz MME

O Ministério de Minas e Energia informou nesta sexta-feira, 28, que o chamado “Circuito Mineiro de Investimentos em Transição Energética” concentra R$ 58 bilhões em aportes que estão sendo feitos nas seguintes áreas: energia elétrica renovável, biocombustíveis e novas linhas de transmissão. O ministro Alexandre Silveira acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em agenda no Estado de Minas Gerais.

Desse total, cerca de R$ 31 bilhões estão sendo aplicados neste ano para a geração de energia renovável, abrangendo cidades como Arinos, Jaboticatubas, Montes Claros, Uberaba e outras.

Os aportes em linhas de transmissão somam R$ 23 bilhões em Minas Gerais, que, segundo o Planalto, podem gerar 40 mil empregos para Minas Gerais. O governo considera leilões de transmissão em 2023 e 2024.

Já os R$ 4 bilhões adicionais são para projetos de biometano e etanol em cidades como Limeira do Oeste e Sacramento. Nesse caso, não foi informada a data de início da destinação de recursos.

Nova versão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o governo federal destinou R$ 565,4 bilhões para a transição e segurança energética, com destinações de recursos já em andamento.

O Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou que o Tribunal de Contas da União (TCU) deve terminar em outubro uma auditoria para esmiuçar o nível de maturidade de iniciativas governamentais para a transição energética no país, incluindo o Novo PAC.