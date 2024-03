Brasil e Mundo Produção industrial do Reino Unido tem queda inesperada de 0,2% em janeiro ante dezembro

A produção industrial do Reino Unido caiu 0,2% em janeiro ante dezembro de 2023, segundo dados publicados nesta quarta-feira, 13, pelo ONS, como é conhecido o órgão de estatísticas do país. O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam leve avanço de 0,1% no período. Na comparação anual, a produção industrial britânica registrou aumento de 0,5% em janeiro. Neste caso, o consenso da FactSet era de alta maior, de 0,7%.