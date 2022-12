Produção industrial do Reino Unido fica estável em outubro ante setembro

A produção industrial do Reino Unido ficou estável em outubro na comparação com setembro, informou nesta segunda-feira, 12, o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês). Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam queda de 0,3%. Na comparação anual, a produção da indústria do país sofreu recuo de 2,4% em outubro. A expectativa, neste caso, era de baixa de 2,7%. O ONS informa que a produção industrial do Reino Unido estava 0,3% acima de fevereiro de 2020, último mês de condições normais de negócios, antes da pandemia da covid-19.