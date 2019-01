Produção de veículo cresce 6,7% em 2018 e tem maior nível desde 2014, diz Anfavea

A produção de veículos no Brasil cresceu 6,7% em 2018 e somou 2,88 milhões de unidades, informou nesta terça-feira, 8, a Anfavea, associação que reúne as montadoras instaladas no País. Trata-se do segundo ano consecutivo de crescimento da produção. Em comparação aos últimos anos, o volume de 2018 só não é maior que o de 2014, quando as unidades fabricadas somaram 3,15 milhões. Naquele ano, o Brasil iniciava o período de recessão da economia.

O aumento da produção em 2018 foi impulsionado principalmente pela maior demanda dos consumidores. No ano passado, as vendas de veículos cresceram 14,6%, para 2,56 milhões de unidades, também a segunda alta seguida.

O volume produzido só não foi maior no ano passado porque as exportações caíram, pressionadas pela crise da Argentina, principal destino dos veículos que o Brasil vende para o exterior. Em 2018, as exportações, em unidades, caíram 17,9%, para 629 mil unidades, depois de atingir o recorde de 766 mil unidades exportadas em 2017.

Dezembro

O último mês do ano, no entanto, teve resultados negativos na produção. O número de veículos montados caiu 16,8% em dezembro ante igual mês de 2017, no menor resultado para o período desde 2015. Em relação a novembro também houve queda, de 27,4%.

A exportação, em unidades, recuou 48,1% em dezembro ante igual mês do ano passado, para 31,7 mil. Na comparação com novembro, caiu 7,9%.

No mercado interno, as vendas, porém, subiram 10,3% em dezembro ante igual mês do ano passado e avançaram 1,6% em relação a novembro.

Emprego

Com o aumento da produção em 2018, as montadoras mais contrataram do que demitiram. Foram 2,176 mil vagas abertas no ano.

Em dezembro, no entanto, o saldo foi negativo, com o fechamento de 803 postos de trabalho. Hoje, o setor conta com 130,451 mil funcionários, número 1,7% maior que no fim de 2017.