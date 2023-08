Produção de petróleo nos EUA tem baixa modesta em maio, a 12,662 milhões de bpd, afirma DoE

O Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) publica relatório nesta segunda-feira, 31, no qual aponta que a produção de petróleo do país sofreu recuo modesto, de 12,677 milhões de barris por dia (bpd) em abril a 12,662 milhões de bpd em maio. A mudança nos estoques também foi modesta na mesma comparação, com baixa de 8.419 barris.