Produção de motos cai 2,8% em abril frente a março, mostra Abraciclo

A produção de motos teve queda de 2,8% na passagem de março para abril, num total de 122,2 mil unidades, conforme balanço divulgado nesta terça-feira, 11, pela Abraciclo, entidade que representa o setor.

Apesar da redução na margem, explicada, em grande parte, pelo calendário com três dias a menos de produção do mês passado, o volume mostra que o setor continua dando sinais de reação, após o período de falta de peças e restrições associadas ao colapso, no início do ano, do sistema de saúde de Manaus (AM), onde estão instaladas as montadoras de motocicletas.

O quadro também é muito diferente do de um ano atrás, quando a pandemia levou à paralisação das fábricas, resultando na produção de menos de 2 mil motos em abril.

Nos quatro primeiros meses deste ano, foram produzidas 359,6 mil motos, o que corresponde a uma alta de 20,2% na comparação com igual período de 2020.

“Depois de um primeiro bimestre bastante difícil, a produção de motocicletas apresenta uma curva de recuperação e estamos bem próximos ao patamar registrado em 2019. A perspectiva para os próximos meses é de manter esse ritmo e, com isso, regularizar o abastecimento”, diz o presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian, referindo-se à falta de modelos nas concessionárias por causa da ruptura na indústria nos meses anteriores.

A expectativa é que o ano termine com mais de 1 milhão de motos produzidas, marcando alta de 10,2% na comparação com 2020.