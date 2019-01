Produção de aço bruto em 2018 cresce 1,1% e atinge 34,7 mi de toneladas, diz IABR

A produção de aço bruto brasileira alcançou 34,7 milhões de toneladas em 2018, o que representa uma expansão de 1,1% frente ao ano anterior, informou, nesta segunda-feira, 21, o Instituto Aço Brasil (IABR). A produção de laminados no mesmo período foi de 23,1 milhões de toneladas, aumento de 3,3% em relação a 2017.

A fabricação de semiacabados para vendas foi de 9,9 milhões de toneladas no acumulado de 2018, o que significa um aumento de 0,5% na mesma base de comparação. Já as vendas internas foram de 18,3 milhões de toneladas de janeiro a dezembro de 2018, uma elevação de 8,2% quando comparada com igual período do ano anterior.

Ainda conforme a entidade, o consumo aparente nacional de produtos siderúrgicos foi de 20,6 milhões de toneladas no mesmo período, o que representa uma alta de 7,3% frente ao acumulado de janeiro a dezembro de 2017.

As importações alcançaram 2,4 milhões de toneladas no ano passado, alta de 3,3% frente ao mesmo período do ano anterior. Em valor, as importações atingiram US$ 2,6 bilhões, uma alta de 16,9% na mesma base de comparação.

A entidade chamou a atenção para o fato de a Secex/MDIC ter mudado a metodologia de coleta dos dados do Portal Único de Comércio Exterior, o que poderá gerar alterações e revisões significativas nos resultados de dezembro, assim como ocorreu entre agosto e novembro. “Até que o sistema esteja normalizado, de forma a dar continuidade à tendência original dos dados, o Instituto Aço Brasil optou por não publicar, temporariamente, os indicadores de exportação”, diz, em nota, o IABR.

Dezembro

Em dezembro, a produção de aço bruto foi de 2,6 milhões de toneladas, queda de 6,3% frente ao mesmo mês de 2017. A produção de laminados foi de 1,6 milhão de toneladas, recuo de 8,9% na mesma base de comparação. A produção de semiacabados para vendas totalizou 983 mil toneladas e aumentou 1,2% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

As vendas internas caíram 3,2% frente a dezembro de 2017, atingindo 1,4 milhão de toneladas. O consumo aparente de produtos siderúrgicos foi de 1,5 milhão de toneladas, 1,9% menor do que o apurado no mesmo mês de 2017.

Já as importações de dezembro de 2018 alcançaram 160 mil toneladas e US$ 167 milhões, resultando em um aumento de 9,6% em quantidade e queda de 0,6% em valor na comparação com dezembro de 2017.