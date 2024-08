Produção de aço bruto da Gerdau soma 2,916 mt no 2º trimestre, recuo de 5,3%

A produção total de aço bruto da Gerdau somou 2,916 milhões de toneladas no segundo trimestre de 2024, valor 5,3% inferior na comparação anual e 5,6% menor ante os três meses imediatamente anteriores, segundo o balanço divulgado nesta quarta-feira, 31.

Já as vendas de aço atingiram 2,712 milhões de toneladas no segundo trimestre de 2024, queda de 7,5% na comparação anual e 0,5% menor sequencialmente.

“A indústria do aço continua enfrentando o excesso de oferta no mercado global, causando aumento no fluxo das exportações e importações, além de gerar pressão nos preços internacionais, ao passo que o crescimento econômico global permanece estável”, afirma a Gerdau.

De acordo com a companhia, o nível de utilização da capacidade de produção de aço bruto foi de 73%, 4 pontos porcentuais inferior em relação ao trimestre anterior.

O custo das vendas alcançou R$ 14,429 bilhões no período, menor ante os R$ 14,987 bilhões registrados em igual período de 2023 e superior aos R$ 13,791 apurados no primeiro trimestre de 2024. Segundo a Gerdau, o resultado na comparação trimestral foi influenciado pela variação cambial da conversão dos resultados das operações no exterior e pela menor diluição de custos.

Brasil

No Brasil, a produção de aço bruto somou 1,279 milhão de toneladas, valor 11,3% menor na relação anual e 6,5% inferior na comparação sequencial.

As vendas totais de aço no Brasil foram de 1,185 milhão de toneladas, valor 11,9% menor ante um ano e 8,8% inferior ao trimestre anterior. De acordo com a Gerdau, a queda nas vendas foi influenciada pelo menor nível de exportações, em decorrência das readequações que a empresa tem feito. Além disso, no mercado interno, parte das entregas foi afetada pelo enfraquecimento da demanda no Rio Grande do Sul, em virtude das enchentes.