Produção brasileira de aço bruto tem queda de 2,8% no 1º trimestre

A produção de aço bruto brasileira somou 8,39 milhões de toneladas entre janeiro e março deste ano, o que representa uma queda de 2,8% frente ao ano anterior, informou, nesta quinta-feira, 25, o Instituto Aço Brasil (IABR).

As vendas internas foram de 4,415 milhões de toneladas no primeiro trimestre de 2018, volume praticamente estável (-0,1%) em relação a igual período do ano anterior. O consumo aparente nacional (total da produção adicionada das importações e subtraída das exportações) de produtos siderúrgicos foi de 4,940 milhões de toneladas no mesmo período, o que significa uma retração de 1,4% frente aos três primeiros meses do ano passado.

As exportações somaram 3,694 milhões de toneladas no primeiro trimestre, alta de 3,2% frente o mesmo período do ano passado. Em valor, os embarques somaram US$ 2,168 bilhões, alta de 0,7%.

Já as importações alcançaram 612 milhões de toneladas de janeiro a março, alta de 4,1% frente ao mesmo período de 2018. Em valor, os desembarques atingiram US$ 632 milhões, queda de 2,2% na mesma base de comparação.