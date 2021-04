Procuradoria e Casa Civil do RJ estão recorrendo da que suspendeu leilão da Cedae

O governo do Estado do Rio de Janeiro informou que já está recorrendo da decisão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-RJ) que suspendeu o leilão da Cedae, por meio da sua Procuradoria e da Casa Civil.

No domingo, 25, a desembargadora Claudia Regina Barroso, da 1ª Região (TRT-RJ), concedeu liminar suspendendo a realização do leilão por não constar no edital de privatização referência ao destino dos empregados da empresa, responsável pela produção e distribuição de água, e saneamento do Estado.

O leilão da Cedae estava previsto para a próxima sexta-feira, 30. A empresa estadual de água e saneamento tem 15 dias para se pronunciar.

A concessão consiste dos serviços de distribuição de água e tratamento de esgoto da Cedae.