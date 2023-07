Prisma Fiscal: analistas projetam déficit primário de R$ 101,75 bi em 2023

A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda reforçou as projeções de analistas de mercado compiladas no boletim Prisma Fiscal de junho durante a divulgação da nova grade de parâmetros da pasta. O mercado projeta que o governo entregará um resultado primário negativo de R$ 101,75 bilhões, inferior ao limite de R$ 230 bilhões definido no Orçamento. Para 2024, a projeção é de déficit de R$ 88,32 bilhões. O governo tem a pretensão de zerar o déficit no próximo ano com o novo arcabouço fiscal, ainda pendente de aprovação na Câmara.

A mediana das projeções dos analistas do Prisma para a Dívida Bruta do Governo Geral ao fim de 2023 passou de 77,09% do PIB em maio para 76,67% do PIB em junho. Para 2023, a estimativa que estava em 82,40% do PIB em janeiro foi para 79,80% do PIB no relatório desta quarta-feira, 19.