Prioridade imediata é levar inflação à meta em tempo adequado, diz presidente do BCE

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, ressaltou nesta quarta-feira, 24, que a prioridade “imediata” neste momento é levar a inflação na zona do euro de volta à meta de 2%, “em um tempo adequado”. “E faremos isso”, ressaltou ela, em discurso de abertura na celebração do aniversário de 25 anos do BCE, em Frankfurt.

Lagarde disse que, além disso, há mais “desafios pela frente” para o BCE, como mudanças no quadro geopolítico, transformações digitais e “a ameaça de um clima que muda”. “Nós precisamos continuar a prover estabilidade, em um mundo que é qualquer coisa, menos estável”, discursou.

A presidente do BCE também disse que outros formuladores de política precisam “fazer sua parte”.

A união monetária deveria ser “multifacetada”, argumentou, incluindo dimensões fiscais, financeiras e bancárias, a fim de conseguir um nível maior de integração, “especialmente se o euro deve consolidar seu status internacional”.