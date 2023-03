Principal prioridade de Biden é desacelerar a inflação nos EUA, diz Yellen

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou nesta quarta-feira, 29, que a principal prioridade do presidente americano, Joe Biden, é desacelerar a inflação, considerando que as altas recentes dos preços de alimentos seguem duradouras. A secretária participou de testemunho na Câmara norte-americana sobre programas internacionais do Tesouro .

Yellen afirmou que está “preocupada” com a proposta do partido Republicano de cortes nos financiamentos de programas internacionais, visto que “reduziria a influência dos EUA e a habilidade de configurar a agenda de uma forma que beneficie os Estados Unidos”.