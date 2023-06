Primeiro-ministro da China está confiante em atingir meta anual de crescimento de 5%

O primeiro-ministro da China, Li Qiang, adotou um tom confiante ao falar sobre o crescimento do país e criticou o conceito de risco econômico do Ocidente ao discursar na abertura de uma reunião do Fórum Econômico Mundial conhecida como Summer Davos, nesta terça-feira, 27, em Tianjin.

Li disse que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da China no segundo trimestre provavelmente ultrapassará os primeiros três meses do ano, e que a segunda maior economia do mundo continua no caminho certo para atingir a meta de crescimento anual de cerca de 5%. A China tem espaço e potencial para mais desenvolvimento, segundo o premiê.

Várias instituições globais reduziram as previsões para a expansão econômica da China em 2023 nos últimos dias, citando dados recentes decepcionantes que apontam para uma perspectiva de crescimento sombria. Mas o premiê chinês reiterou que o país está aberto para negócios e dá as boas-vindas ao mundo. Li também pediu mais entendimento mútuo e cooperação entre os países para enfrentar os desafios globais em meio aos crescentes conflitos regionais. Fonte: Dow Jones Newswires.