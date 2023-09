Brasil e Mundo Previsão para PIB deve ser de 2% ou acima em 2024, diz presidente do BC

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quarta-feira, 27, que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro está sendo revisado para cima neste e no próximo ano. “O crescimento para 2024 está indo para 2,0%, 2,1% ou 2,2%”, adiantou, em audiência pública na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados.

A autoridade monetária divulga amanhã pela primeira vez sua projeção para a expansão da atividade do próximo ano, no Relatório Trimestral de Inflação (RTI).

No último RTI, de junho, o BC projetou um crescimento de 2,0% em 2023.

No Boletim Focus, a mediana é de crescimento de 2,92% para o PIB deste ano e de 1,50% no próximo.