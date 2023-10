Economia Previsão de queda do IGP-M para 2023 no Focus segue em 3,69%; 2024 segue com alta de 3,96%

Por Agência Estado 16 de outubro de 2023, às 10h45 • Última atualização em 16 de outubro de 2023, às 21h29 Link da matéria: https://liberal.com.br/brasil-e-mundo/economia/previsao-de-queda-do-igp-m-para-2023-no-focus-segue-em-369-2024-segue-com-alta-de-396-2043542/