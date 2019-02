Previdência será aprovada na Câmara e Senado com ajuda de governadores, diz Onyx

O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, demonstrou nesta quarta-feira, 20, confiar que a reforma da Previdência terá maioria de votos tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Onyx falou sobre o assunto ao chegar para evento de governadores, em Brasília, onde o governo irá detalhar a proposta.

“Os governadores vão nos dar toda condição de poder, junto com as bancadas federais, querem os deputados, querem os senadores, conseguir a vitória nos dois turnos na Câmara e no Senado”, afirmou o ministro.

Onyx disse também que a proposta do governo vai ser um “instrumento de justiça social” porque “quem ganha mais vai pagar mais” e “quem ganha menos vai pagar menos”. Ele comparou a situação atual da Previdência com um navio que tem o casco furado.

“Pela primeira vez na história do Brasil do Brasil assistência de Previdência. E uma assistência que tem um olhar muito fraterno para aqueles mais precisam”, afirmou Onyx. “Nós consertamos o navio atual, com o casco furado, de tal forma que ele possa navegar ainda por dezenas de anos, receber as novas pessoas do sistema e pagar em dia as aposentadorias. Com isso se estabeleceu um critério de quem ganha mais paga mais e quem ganha menos paga menos, inclusive com redução de meio ponto porcentual no que é pago hoje pelas pessoas de mais baixa renda”, disse.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, também está presente no evento, mas não quis falar com a imprensa ao chegar no local do fórum de governadores.