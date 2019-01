Presidentes de bancos públicos tomarão posse no próximo dia 7

Está prevista para a próxima segunda-feira, dia 7, em Brasília, a posse dos novos presidentes dos principais bancos públicos federais, conforme uma fonte que pediu para não se identificar. Joaquim Levy assumirá o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Rubem Novaes será o presidente do Banco do Brasil (BB) e Pedro Guimarães comandará a Caixa Econômica Federal.

A programação prevê ainda que, no dia seguinte à posse em Brasília, Levy participe de uma cerimônia de transmissão do cargo na sede do BNDES, no Rio, na terça-feira, dia 8. O ex-ministro da Fazenda assumirá a presidência no lugar de Dyogo de Oliveira, ex-ministro do Planejamento no governo Michel Temer.