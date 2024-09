Presidente vai decidir melhor momento de encaminhar reforma da renda, diz Haddad - O Liberal

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 16, que já apresentou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva “cenários” da reforma do imposto de renda. Caberá ao chefe do Executivo, emendou Haddad, decidir o melhor momento de encaminhar a proposta ao Legislativo.

“Do ponto de vista técnico, os cenários estão elaborados. Do ponto de vista político, é uma questão que envolve outros ministérios, além do Ministério da Fazenda. Estamos discutindo internamente”, declarou Haddad em cerimônia de premiação do jornal Valor Econômico a empresas que se destacaram pelo desempenho financeiro e por práticas de sustentabilidade.

O ministro afirmou que gostaria de chegar ao fim do ano comemorando a regulamentação da reforma da tributação do consumo, que cria o imposto sobre valor agregado, o IVA, até porque, com isso, haveria mais tempo para discutir a reforma da renda, ainda não encaminhada ao Congresso.

O fim da regulamentação do consumo, ressaltou Haddad, está mais nas mãos das duas casas legislativas do que do Executivo. “Seria uma pena não aprovar este ano”, comentou o ministro, lembrando do esforço feito não apenas pelo ministério, que elaborou dois projetos de lei complementares na regulamentação, mas também dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para a aprovação da emenda constitucional.