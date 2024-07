Presidente Lula acaba de sancionar a Letra de Crédito de Desenvolvimento, diz Alckmin

O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, disse pouco depois das 13h desta sexta-feira, 26, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que cria as Letras de Crédito de Desenvolvimento (LCD). As LCD serão mecanismos de captação de recursos para o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) financiar projetos de inovação, infraestrutura, indústria e outros campos. Alckmin deu a declaração a jornalistas no Palácio do Planalto.