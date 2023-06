Economia Presidente eleito do Paraguai vê negociação sobre Itaipu como ‘chave para desenvolvimento’

O presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña, considerou que a negociação sobre a hidrelétrica de Itaipu é “chave para o desenvolvimento” de seu país. Durante evento virtual do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri), porém, ele não detalhou os próximos passos que pretende dar para tentar avançar no tema.

Peña, que assume em agosto, destacou o tamanho do projeto binacional, ainda a maior hidrelétrica do mundo.

Em visita em maio ao País, ele conversou com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e declarou interesse em rever os termos do tratado bilateral que rege Itaipu.

O presidente eleito do Paraguai disse ter um “sentimento de admiração” diante do projeto binacional.

Segundo ele, o projeto já foi construído e também “pago”, agora, a questão é “o que vamos fazer” a partir disso.