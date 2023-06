Presidente do Fed diz não descartar elevar juro nos EUA em reuniões consecutivas

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou nesta quarta-feira, 28, que “não descarta” que a instituição possa decidir elevar os juros em reuniões consecutivas, mas também ressaltou que o Fed “não decidiu seus próximos passos”. Ele participou de um painel durante fórum do Banco Central Europeu (BCE) em Sintra, Portugal, com a presença de outros presidentes de BCs.

Powell foi questionado sobre a decisão recente do Fed de manter a política monetária. Segundo ele, o Fed agora pretende tomar as decisões sobre aperto na política monetária “com maior tempo de diferença”.

O BC norte-americano almeja uma política “restritiva o suficiente” para reduzir a inflação, argumentou. Powell, porém, deixou claro que pretende deixar as opções em aberto, no contexto atual.

Progresso da inflação e cenário da atividade

O presidente do Federal Reserve afirmou que há um progresso “bem-vindo” no índice cheio da inflação nos Estados Unidos, porém ponderou que não vê “muitos progressos” no núcleo da inflação de serviços, que resiste. Ele considerou “surpreendente” que a inflação esteja sendo “tão persistente”.

Sobre a atividade econômica em seu país, Powell considerou que uma recessão “não é o cenário mais provável, mas é possível”.

Powell disse que vê sinais de enfraquecimento no mercado de trabalho, mas este processo “está no começo”, e acrescentou que “parece haver um caminho” para um equilíbrio no emprego sem impacto muito significativo.

As pressões salariais seguem “elevadas”, mas estão caindo nos EUA, disse também. Para ele, é preciso haver um maior alinhamento entre a oferta e a demanda no mercado de trabalho.

O dirigente também comentou que deve ocorrer uma “desinflação significativa” em aluguéis, mas esse processo deve levar 12 meses.

Núcleo de inflação

O presidente do Federal Reserve afirmou não esperar que o núcleo da inflação ao consumidor nos Estados Unidos atinja a meta de 2% “neste ano ou no próximo”. Nesse contexto, ele enfatizou que a política monetária ficará em território restritivo “o tempo que for necessário” para garantir a meta.

Caso a inflação esteja caindo “de maneira consistente”, o Fed pode relaxar sua política monetária, disse ele.

Durante painel, Powell também comentou que é positivo o fato de que os juros subiram nos EUA, mas o mercado de trabalho manteve força.

Projeções do mercado

O presidente do Federal Reserve afirmou que não está concentrado nas projeções do mercado financeiro, ao realizar seu trabalho. Destacou que a reação do mercado “não é o foco primário” do trabalho do Fed.

Powell disse que o BC norte-americano olha uma série de aspectos, para tomar suas decisões.

O presidente do Fed reafirmou que a inflação tem se mostrado “mais persistente do que o esperado” nos EUA.