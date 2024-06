Presidente do Bradesco diz crer que a Fazenda vai se articular e conseguir Orçamento adequado

O presidente do Bradesco, Marcelo Noronha, disse que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem “trabalhado intensamente” em busca do equilíbrio fiscal, tema que tem incomodado o mercado. “Acreditamos que a Fazenda vai, efetivamente, se articular e conseguir, junto com o Ministério do Planejamento, fazer o orçamento adequado”, afirmou a jornalistas após debate sobre inteligência artificial no Febraban Tech.

Uma leste importante para a Fazenda será a Lei de Diretrizes Orçamentárias, em discussão com o Congresso. “Tem a LDO agora para agosto, vamos ver como é que eles vão se sair”, disse Noronha.

Noronha afirmou estar mais construtivo com o cenário, em um momento em que participantes do mercado têm mostrado pessimismo. “Eu não estou com a visão tão pessimista quanto muita gente aqui.”

O Bradesco espera um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) na casa dos 2% e a inflação medida pelo IPCA podendo ficar abaixo de 3,9%.