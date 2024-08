Economia Presidente do BoE diz que missão em relação à inflação no Reino Unido não está concluída

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey, afirmou, em entrevista concedida à Sky News, que a missão em relação à inflação no Reino Unido não está concluída.

“O que sempre nos preocupou em termos de política monetária foi a rodada secundária, os elementos persistentes que estão embutidos na economia doméstica. E ainda estamos muito vigilantes em relação quanto a essa frente”, afirmou o dirigente. “Ainda temos um caminho a cumprir”, disse.

Bailey comentou ainda que este foi o momento de retirar parte da rigidez da política monetária.

Mais cedo, após decisão do BoE, o dirigente afirmou que é razoável que as previsões da autoridade monetária britânica se baseiem na curva de juros atual do mercado.

Na coletiva de imprensa depois do anúncio de corte de juros, Bailey enfatizou que não está dando nenhuma sinalização sobre o rumo da taxa de juros e que as decisões serão tomadas a cada encontro, como sempre é feito.

O presidente do BoE disse que nada mudou em termos de novidades econômicas, mas que ficou mais confiante ao longo do tempo sobre o efeito do aperto monetário e que poderia reduzir essa rigidez.

O dirigente ressaltou, na coletiva, que a inflação de serviços – excluindo itens indexados e componentes voláteis – tem ficado mais baixa, entretanto, ponderou que o comitê ainda monitora de perto os preços deste setor como indicador de persistência da inflação doméstica.